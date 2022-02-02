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Формула-1 внедрит новую систему штрафов в новом сезоне
Это связано с увеличением количества гонок
фото - formula1.com
В новом сезоне Формулы-1 пилоты будут получать штраф в виде потери 10 позиций после пяти предупреждений, пишет Auto Motor und Sport. Ранее такой штраф получали после трёх.
При этом существует одно ограничение: четыре из пяти предупреждений должны быть вынесены за так называемые "нарушения правил вождения", т.е. за неправильное поведение на трассе, прежде чем это приведет к потере позиций на стартовой решетке.
Изменение правил было введено в ответ на увеличение количества гонок. Когда соответствующий параграф был внесен в спортивное законодательство, сезон всё ещё состоял из 17 гонок.
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