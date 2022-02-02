  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 внедрит новую систему штрафов в новом сезоне
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 внедрит новую систему штрафов в новом сезоне

Автоспорт
(1 голосов)

Это связано с увеличением количества гонок

Формула-1 внедрит новую систему штрафов в новом сезоне

фото - formula1.com

Новина українською

В новом сезоне Формулы-1 пилоты будут получать штраф в виде потери 10 позиций после пяти предупреждений, пишет Auto Motor und Sport. Ранее такой штраф получали после трёх.

При этом существует одно ограничение: четыре из пяти предупреждений должны быть вынесены за так называемые "нарушения правил вождения", т.е. за неправильное поведение на трассе, прежде чем это приведет к потере позиций на стартовой решетке.

Изменение правил было введено в ответ на увеличение количества гонок. Когда соответствующий параграф был внесен в спортивное законодательство, сезон всё ещё состоял из 17 гонок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...