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В новом сезоне Формулы-1 состоится не больше 3 спринтов
Это поможет снизить расходы
фото - twitter.com
В следующем сезоне Формулы-1 состоится не более трех спринтов пишет Auto und Motor Sport.
"Некоторые команды просят увеличить лимит расходов на необоснованную сумму, хотя есть явные доказательства того, что в прошлом году на соответствующих гонках почти не было нанесено ущерба. Я думаю, что это неуклюжая попытка защитить себя от потери конкурентного преимущества", — сказал руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер.
Напомним, что в прошлом сезоне новый формат дебютировал в Формуле-1 – заезды прошли в Великобритании, Италии и Бразилии.
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