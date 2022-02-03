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В новом сезоне Формулы-1 состоится не больше 3 спринтов

Автоспорт
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Это поможет снизить расходы

В новом сезоне Формулы-1 состоится не больше 3 спринтов

фото - twitter.com

Новина українською

В следующем сезоне Формулы-1 состоится не более трех спринтов пишет Auto und Motor Sport.

"Некоторые команды просят увеличить лимит расходов на необоснованную сумму, хотя есть явные доказательства того, что в прошлом году на соответствующих гонках почти не было нанесено ущерба. Я думаю, что это неуклюжая попытка защитить себя от потери конкурентного преимущества", — сказал руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер.

Напомним, что в прошлом сезоне новый формат дебютировал в Формуле-1 – заезды прошли в Великобритании, Италии и Бразилии.

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В статье: формула-1
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