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В Формула-1 показали разницу между болидами сезона 2021 и 2022 года

Автоспорт
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Разницу видна сразу

В Формула-1 показали разницу между болидами сезона 2021 и 2022 года

фото - twitter.com

Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 на примере презентации новой машины команды "Хаас" показала разницу между болидами сезона-2021 и сезона-2022.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

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В статье: формула-1
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