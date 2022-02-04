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В Формула-1 показали разницу между болидами сезона 2021 и 2022 года
Разницу видна сразу
фото - twitter.com
Пресс-служба Формулы-1 на примере презентации новой машины команды "Хаас" показала разницу между болидами сезона-2021 и сезона-2022.
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
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