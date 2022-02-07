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Ред Булл показал тизер презентации нового болида RB18
Сама презентация запланирована на 9 февраля
https://the-race.com
Команда Формулы-1 "Ред Булл" выпустила тизер презентации нового болида, который получит индекс RB18.
В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и голландец Макс Ферстаппен.
Напомним, что в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда "Ред Булл" заняла второе место.
Расписание презентаций перед сезоном-2022:
9 февраля — "Ред Булл",
10 февраля — "Астон Мартин";
11 февраля — "Макларен",
14 февраля — "Альфа Таури";
17 февраля — "Феррари",
18 февраля — "Мерседес";
21 февраля — "Альпин";
27 февраля — "Альфа Ромео",
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