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Ред Булл показал тизер презентации нового болида RB18

Автоспорт
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Сама презентация запланирована на 9 февраля

Ред Булл показал тизер презентации нового болида RB18

https://the-race.com

Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" выпустила тизер презентации нового болида, который получит индекс RB18.

В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и голландец Макс Ферстаппен.

Напомним, что в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда "Ред Булл" заняла второе место.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

9 февраля — "Ред Булл",
10 февраля — "Астон Мартин";
11 февраля — "Макларен",
14 февраля — "Альфа Таури";
17 февраля — "Феррари",
18 февраля — "Мерседес";
21 февраля — "Альпин";
27 февраля — "Альфа Ромео",

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В статье: Ред Булл
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