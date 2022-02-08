Макс Ферстаппен: Я должен был раньше выигрывать титул

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен считает, что титул он выиграл вполне заслуженно.

"С результатами прошлого сезона ничего поделать уже нельзя. В конце концов, у меня был очень хороший сезон, и думаю, что действительно заслужил чемпионство. Временами мне тоже очень не везло. Люди всегда помнят последнюю гонку, но если посмотреть на весь сезон, то станет ясно, что титул я выигрывать должен был даже раньше", — приводит слова Ферстаппена The Guardian.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным.