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Ред Булл показал новый болид на сезон-2022

Автоспорт
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Болид выполнен в традиционных тонах

Ред Булл показал новый болид на сезон-2022

https://the-race.com

Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" показала фотографии своего нового болида RB18 к сезону-2022.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

Ред Булл показал новый болид на сезон-2022 - изображение 1

Ред Булл показал новый болид на сезон-2022 - изображение 2

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда "Ред Булл" заняла второе место.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — "Астон Мартин",
11 февраля — "Макларен",
14 февраля — "Альфа Таури",
17 февраля — "Феррари",
18 февраля — "Мерседес";
21 февраля — "Альпин";
27 февраля — "Альфа Ромео",

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В статье: формула-1 Ред Булл
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