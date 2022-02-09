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Ред Булл показал новый болид на сезон-2022
Болид выполнен в традиционных тонах
https://the-race.com
Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" показала фотографии своего нового болида RB18 к сезону-2022.
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.
В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда "Ред Булл" заняла второе место.
Расписание презентаций перед сезоном-2022:
10 февраля — "Астон Мартин",
11 февраля — "Макларен",
14 февраля — "Альфа Таури",
17 февраля — "Феррари",
18 февраля — "Мерседес";
21 февраля — "Альпин";
27 февраля — "Альфа Ромео",
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