Ред Булл показал новый болид на сезон-2022

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" показала фотографии своего нового болида RB18 к сезону-2022.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда "Ред Булл" заняла второе место.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — "Астон Мартин",

11 февраля — "Макларен",

14 февраля — "Альфа Таури",

17 февраля — "Феррари",

18 февраля — "Мерседес";

21 февраля — "Альпин";

27 февраля — "Альфа Ромео",