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Ред Булл сменил название команды
К названию добавилось ещё одно слово
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"Ред Булл" сменил своё официальное название в связи с сотрудничеством с американской корпорацией Oracle. Теперь австрийская команда Формулы-1 называется Oracle Red Bull Racing.
"Oracle Cloud позволил нам принимать решения в день гонки, которые помогли Максу Ферстаппену выиграть чемпионат пилотов 2021 года. Быстрое обнаружение возможностей и реагирование на них имеет решающее значение для нашего успеха на трассе и за её пределами, и Oracle является неотъемлемой частью этих усилий. Каждый элемент нашей производительности определяется анализом данных. Привлечение Oracle в качестве нашего титульного партнёра говорит о нашей уверенности в их компетентности и способности обеспечить истинное конкурентное преимущество", — сказал руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер.
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