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Даниэль Риккардо показал дизайн своего шлема
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Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо показал дизайн шлема на сезон-2022 в "инстаграме" австралийского гонщика.
"Цвет этого года – персиковый. Вот так! Здесь слова "Present" и "Momentum" – думаю, важно жить настоящим, быть в моменте, делать такие моменты прекрасными, и это придаст импульс, чтобы двигаться вперёд", — прокомментировал дизайн шлема Даниэль.
Презентация новой машины "Макларена" состоится 11 февраля 2022 года.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
11 февраля — "Макларен",
14 февраля — "Альфа Таури",
17 февраля — "Феррари",
18 февраля — "Мерседес";
21 февраля — "Альпин";
27 февраля — "Альфа Ромео",
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