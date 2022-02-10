Даниэль Риккардо показал дизайн своего шлема

Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо показал дизайн шлема на сезон-2022 в "инстаграме" австралийского гонщика.

"Цвет этого года – персиковый. Вот так! Здесь слова "Present" и "Momentum" – думаю, важно жить настоящим, быть в моменте, делать такие моменты прекрасными, и это придаст импульс, чтобы двигаться вперёд", — прокомментировал дизайн шлема Даниэль.

Презентация новой машины "Макларена" состоится 11 февраля 2022 года.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

11 февраля — "Макларен",

14 февраля — "Альфа Таури",

17 февраля — "Феррари",

18 февраля — "Мерседес";

21 февраля — "Альпин";

27 февраля — "Альфа Ромео",