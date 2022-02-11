Олимпиада-2022. Украинцы не попали в топ-70 лыжной гонки

Украинские лыжники не смогли преподнести сюрприз в 15-километровой гонке классическим стилем с раздельного старта.

Алексей Красовский занял 77-е место, а Руслан Перехода стал 78-м. Всего результат в этой дисциплине показали 95 атлетов.

Победу в гонке одержал Ииво Нисканен, который на 23,2 секунды опередил Александра Большунова из ОКР. Топ-3 замкнул норвежец Йоханнес Клэбо.

Нисканен стал трехкратным олимпийским чемпионом и завоевал свою вторую медаль в Пекине. Ранее он занял третье место в скиатлоне.