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Олимпиада-2022. Украинцы не попали в топ-70 лыжной гонки

Автоспорт
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Золото для Финляндии

Олимпиада-2022. Украинцы не попали в топ-70 лыжной гонки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинские лыжники не смогли преподнести сюрприз в 15-километровой гонке классическим стилем с раздельного старта.

Алексей Красовский занял 77-е место, а Руслан Перехода стал 78-м. Всего результат в этой дисциплине показали 95 атлетов.

Победу в гонке одержал Ииво Нисканен, который на 23,2 секунды опередил Александра Большунова из ОКР. Топ-3 замкнул норвежец Йоханнес Клэбо.

Нисканен стал трехкратным олимпийским чемпионом и завоевал свою вторую медаль в Пекине. Ранее он занял третье место в скиатлоне.

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В статье: Олимпиада-2022 лыжные гонки
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