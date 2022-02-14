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В Мерседесе подтвердили участие Хэмилтона в новом сезоне Формулы-1

Автоспорт
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Пилот снова поборется за титулы

В Мерседесе подтвердили участие Хэмилтона в новом сезоне Формулы-1

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Команда Формулы-1 "Мерседес" опубликовала пост в своём "инстаграме", в котором рассказала, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон примет участие в сезоне-2022 Формулы-1.

"44-й вернулся", — подписали фотографию Хэмилтона в "инстаграме" команды "Мерседес".

Ранее появилась информация о том, что Хэмилтон всерьёз задумывается об уходе из "Королевских гонок".

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В статье: формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон
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