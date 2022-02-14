В Мерседесе подтвердили участие Хэмилтона в новом сезоне Формулы-1

Команда Формулы-1 "Мерседес" опубликовала пост в своём "инстаграме", в котором рассказала, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон примет участие в сезоне-2022 Формулы-1.

"44-й вернулся", — подписали фотографию Хэмилтона в "инстаграме" команды "Мерседес".

Ранее появилась информация о том, что Хэмилтон всерьёз задумывается об уходе из "Королевских гонок".