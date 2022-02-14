Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1 изменила систему начисления очков
Она кардинально отличается от прошлогодней
фото - twitter.com
Формула-1 изменила систему начисления очков в гонках, которые были завершены досрочно, об этом сказано на официальном сайте ФИА.
В случае, если в гонке не было пройдено хотя бы двух кругов в режиме соперничества, то очки за этап начисляться не будут.
Также Формула-1 отказалась от идеи начисления половинных очков.
В случае, если лидер к моменту отмены гонки прошёл от 25 до 50 процентов дистанции, то очки получат лишь 9 пилотов.
Если же в гонке было пройдено от 50 до 75 процентов дистанции, то очки получат 10 гонщиков.
Популярное сейчас
- Динамо U-19 получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
- Норвегия лидирует по количеству и качеству, США атакуют Германию. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Мудрик и Судаков остаются с Шахтером, Луизао не нужен Ворскле. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Макларен представил новый болид на сезон-2022
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу