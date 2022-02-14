Формула-1 изменила систему начисления очков в гонках, которые были завершены досрочно, об этом сказано на официальном сайте ФИА.

В случае, если в гонке не было пройдено хотя бы двух кругов в режиме соперничества, то очки за этап начисляться не будут.

Также Формула-1 отказалась от идеи начисления половинных очков.

В случае, если лидер к моменту отмены гонки прошёл от 25 до 50 процентов дистанции, то очки получат лишь 9 пилотов.

Если же в гонке было пройдено от 50 до 75 процентов дистанции, то очки получат 10 гонщиков.