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Формула-1 изменила систему начисления очков

Автоспорт
(1 голосов)

Она кардинально отличается от прошлогодней

Формула-1 изменила систему начисления очков

фото - twitter.com

Новина українською

Формула-1 изменила систему начисления очков в гонках, которые были завершены досрочно, об этом сказано на официальном сайте ФИА.

В случае, если в гонке не было пройдено хотя бы двух кругов в режиме соперничества, то очки за этап начисляться не будут.

Также Формула-1 отказалась от идеи начисления половинных очков.

В случае, если лидер к моменту отмены гонки прошёл от 25 до 50 процентов дистанции, то очки получат лишь 9 пилотов.

Если же в гонке было пройдено от 50 до 75 процентов дистанции, то очки получат 10 гонщиков.

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В статье: формула-1
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
14.02.2022 в 22:24
А как же Большой шлем? Пусть это виртуальное достижение, но, тем не менее
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Лекарь (село Дарница)
14.02.2022 в 22:23
Ничего не понял про режим соперничества. Соперничества между какими местами?
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