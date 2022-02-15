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Уильямс показал фото нового болида

Автоспорт
(1 голосов)

Он получил название FW44

Уильямс показал фото нового болида

Фото: Williams Racing

Новина українською

Пресс-служба команды Формулы-1 "Уильямс" показала фотографии нового болида команды, которые былы сделаны на трассе в Сильверстоуне. Новое авто получило индекс FW44.

"Болид выходит на трассу в первый раз. FW44 к 2022 году готов", — говорится в описании к фотографиям.

В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать канадец Николас Латифи и тайско-британский пилот Александер Албон.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

17 февраля — "Феррари", 15:00;
18 февраля — "Мерседес", 11:00;
21 февраля — "Альпин";
27 февраля — "Альфа Ромео", 9:00.

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В статье: формула-1 Феррари
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