Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уильямс показал фото нового болида
Он получил название FW44
Фото: Williams Racing
Пресс-служба команды Формулы-1 "Уильямс" показала фотографии нового болида команды, которые былы сделаны на трассе в Сильверстоуне. Новое авто получило индекс FW44.
"Болид выходит на трассу в первый раз. FW44 к 2022 году готов", — говорится в описании к фотографиям.
В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать канадец Николас Латифи и тайско-британский пилот Александер Албон.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
17 февраля — "Феррари", 15:00;
18 февраля — "Мерседес", 11:00;
21 февраля — "Альпин";
27 февраля — "Альфа Ромео", 9:00.
Популярное сейчас
- Динамо – Кайрат. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Секреты тренировочных лагерей Владимира Кличко: через что прошли нынешние звезды хэвивейта
- Динамо отправило легионера в аренду в Венгрию
- Олимпиада-2022. Украинцы не попали в топ-70 лыжной гонки
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО