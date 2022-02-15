Уильямс показал фото нового болида

Пресс-служба команды Формулы-1 "Уильямс" показала фотографии нового болида команды, которые былы сделаны на трассе в Сильверстоуне. Новое авто получило индекс FW44.

"Болид выходит на трассу в первый раз. FW44 к 2022 году готов", — говорится в описании к фотографиям.

В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать канадец Николас Латифи и тайско-британский пилот Александер Албон.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

17 февраля — "Феррари", 15:00;

18 февраля — "Мерседес", 11:00;

21 февраля — "Альпин";

27 февраля — "Альфа Ромео", 9:00.