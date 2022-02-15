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Впервые за 28 лет на ливрее Уильямса не будет логотипа Айртона Сенны

Автоспорт
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И это не последние изменения

Впервые за 28 лет на ливрее Уильямса не будет логотипа Айртона Сенны

Фото: Williams Racing

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Глава "Уильямса" Йост Капито рассказал, что команда больше не будет размещать логотип Айртона Сенны на ливрее своих автомобилей.

"Мы хотим двигаться дальше. Сейчас мы вступаем в новую эру, в нашем распоряжении совершенно новая машина. При этом мы провели реставрацию в нашем музее, где есть специальная зона, созданная в честь Айртона.

Мы не консультировались с семьёй по этому вопросу. Но мы и дальше будем работать с фондом и стремиться наращивать наши усилия для его поддержки", — приводит слова Капито Racefans.

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В статье: Уильямс
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