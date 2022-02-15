Впервые за 28 лет на ливрее Уильямса не будет логотипа Айртона Сенны

Глава "Уильямса" Йост Капито рассказал, что команда больше не будет размещать логотип Айртона Сенны на ливрее своих автомобилей.

"Мы хотим двигаться дальше. Сейчас мы вступаем в новую эру, в нашем распоряжении совершенно новая машина. При этом мы провели реставрацию в нашем музее, где есть специальная зона, созданная в честь Айртона.

Мы не консультировались с семьёй по этому вопросу. Но мы и дальше будем работать с фондом и стремиться наращивать наши усилия для его поддержки", — приводит слова Капито Racefans.