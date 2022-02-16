Ред Булл подписал спонсорский контракт на 150 миллионов долларов

Команда Формулы-1 "Ред Булл" подписала спонсорское соглашение с Bybit, пишет пресс-служба команды. Контракт с компанией рассчитан на три года. Это самое крупное соглашение, связанное с криптовалютой — "Ред Булл" получит за три года $ 150 млн.

Примечательно, что ранее титульным спонсором "Ред Булл" стала компания Oracle, с которой было подписано пятилетнее соглашение на сумму в $ 500 млн. Таким образом, австрийская команда только с двух спонсоров будет получать в ближайшие три сезона по $ 150 млн, что, учитывая потолок расходов команд в $ 140 млн, уже полностью окупает затраты на работу с машиной в течение сезона.

Напомним, в 2021 году пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в личном зачёте.