Феррари покажет на презентации настоящий болид, а не шоу-кар

Команда Формулы-1 "Феррари" планирует показать на своей презентации новый болид, пишет Corriere della Sera. По информации источника, машина будет близка к той, которая что выйдет на трассу на первых предсезонных тестах в Барселоне.

Презентация новой машины "Феррари", которая получит индекс F1-75, запланирована на 17 февраля.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

17 февраля — "Феррари", 15:00;

18 февраля — "Мерседес"; 11:00;

21 февраля — "Альпин";

27 февраля — "Альфа Ромео", 09:00.