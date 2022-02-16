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Феррари покажет на презентации настоящий болид, а не шоу-кар
Презентация состоится уже завтра, 16 февраля
formu1a.uno
Команда Формулы-1 "Феррари" планирует показать на своей презентации новый болид, пишет Corriere della Sera. По информации источника, машина будет близка к той, которая что выйдет на трассу на первых предсезонных тестах в Барселоне.
Презентация новой машины "Феррари", которая получит индекс F1-75, запланирована на 17 февраля.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
17 февраля — "Феррари", 15:00;
18 февраля — "Мерседес"; 11:00;
21 февраля — "Альпин";
27 февраля — "Альфа Ромео", 09:00.
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