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Феррари показала новый болид на предстоящий сезон
Он великолепен
Фото: Твиттер Феррари
"Феррари" показала новый болид сезона-2022. Он получил индекс F1-75. Автомобиль отличается от своего предшественника. Болид получил новую красно-чёрную ливрею.
В прошлом сезоне итальянская команда заняла третье место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
18 февраля — "Мерседес", 11:00;
21 февраля — "Альпин", 19:30;
27 февраля — "Альфа Ромео", 09:00.
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