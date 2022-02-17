Феррари показала новый болид на предстоящий сезон

"Феррари" показала новый болид сезона-2022. Он получил индекс F1-75. Автомобиль отличается от своего предшественника. Болид получил новую красно-чёрную ливрею.

В прошлом сезоне итальянская команда заняла третье место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

18 февраля — "Мерседес", 11:00;

21 февраля — "Альпин", 19:30;

27 февраля — "Альфа Ромео", 09:00.