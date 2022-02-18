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Мерседес показал болид 2022 года

Автоспорт
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Выглядит эффектно

Мерседес показал болид 2022 года

фото - twitter.com

Новина українською

Команда Формулы-1 Мерседес на официальной презентации показала болид на сезон 2022 года. Машина получила название F1 W13.

В 2022 году боевыми пилотами Мерседеса станут Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, который заменит в команде Валттери Боттаса.

Мерседес восемь сезонов подряд доминирует в Кубке конструкторов. Это рекордная по продолжительности серия в истории Формулы-1.

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В статье: формула-1 Мерседес
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