Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мерседес показал болид 2022 года
Выглядит эффектно
фото - twitter.com
Команда Формулы-1 Мерседес на официальной презентации показала болид на сезон 2022 года. Машина получила название F1 W13.
The return of the Silver Arrows. ???? Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. ???? pic.twitter.com/NsuEBvbkbK— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022
В 2022 году боевыми пилотами Мерседеса станут Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, который заменит в команде Валттери Боттаса.
Мерседес восемь сезонов подряд доминирует в Кубке конструкторов. Это рекордная по продолжительности серия в истории Формулы-1.
Популярное сейчас
- Реал ищет замену Карвахалю. В списке кандидатов - защитник Шахтера
- Китай догнал США по золотым, Швейцария сравнялась со Швецией. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Джима седьмая в масс-старте на Олимпиаде. Как это было
- В Мерседесе подтвердили участие Хэмилтона в новом сезоне Формулы-1
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО