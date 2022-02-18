Мерседес показал болид 2022 года

Команда Формулы-1 Мерседес на официальной презентации показала болид на сезон 2022 года. Машина получила название F1 W13.

The return of the Silver Arrows. ???? Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. ???? pic.twitter.com/NsuEBvbkbK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

В 2022 году боевыми пилотами Мерседеса станут Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, который заменит в команде Валттери Боттаса.

Мерседес восемь сезонов подряд доминирует в Кубке конструкторов. Это рекордная по продолжительности серия в истории Формулы-1.