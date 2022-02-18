Хэмилтон: Ферстаппен - отличный соперник, мы продолжим борьбу

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон высказался о соперничестве с чемпионом сезона 2021-го года Максом Ферстаппеном и о подготовке к новому чемпионату.

"Макс Ферстаппен сделал всё, что может сделать гонщик, получив такой шанс. Он отличный соперник, и мы продолжим бороться так же, как в прошлом году. Мы сделали выводы из наших гонок и поединков по ходу прошлого сезона. У меня нет никаких проблем с ним, я не держу обид ни на кого - по-моему, обижаться неправильно.

Я не концентрируюсь на прошлом и двигаюсь дальше – я чувствую себя посвежевшим и сосредоточенным. Я не чувствую никакого груза на плечах, который тянет меня назад. Не скажу, что так было в прошлом году, но я не позволяю произошедшему в Абу-Даби себя тяготить.

Я просто вкладываю все силы в то, чтобы быть в лучшей форме, чем когда-либо. Я великолепно себя чувствую. Так всегда бывает после подобного опыта - эти эмоции можно обратить в свою силу, и я это делаю. Я использую этот настрой в своих тренировках, в работе с командой. Если вы думаете, что мои выступления в конце прошлого года - максимум, на который я способен, посмотрите, как я буду работать в этом году", - сказал Хэмилтон.