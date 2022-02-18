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Ред Булл может заключить контракт с Порше на поставку двигателей
Соглашение может быть заключено в ближайшее время
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Команда Формулы-1 "Ред Булл" и "Порше" могут заключить контракт на поставки двигателей. Об этом пишет издание Motorsport.
По данным источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии и могут завершиться уже в марте. Поставка моторов может начаться уже с сезона-2026. Ключевую роль в этом вопросе сыграли глава Volkswagen Group по автоспорту Фриц Энцингер и спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко.
Отметим, что после ухода "Хонды" из Формулы-1 не раз сообщалось, что "Ред Булл" начнёт сотрудничество именно с "Порше".
Напомним, что в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда "Ред Булл" заняла второе место.
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