Ред Булл может заключить контракт с Порше на поставку двигателей

Команда Формулы-1 "Ред Булл" и "Порше" могут заключить контракт на поставки двигателей. Об этом пишет издание Motorsport.

По данным источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии и могут завершиться уже в марте. Поставка моторов может начаться уже с сезона-2026. Ключевую роль в этом вопросе сыграли глава Volkswagen Group по автоспорту Фриц Энцингер и спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко.

Отметим, что после ухода "Хонды" из Формулы-1 не раз сообщалось, что "Ред Булл" начнёт сотрудничество именно с "Порше".

Напомним, что в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда "Ред Булл" заняла второе место.