Чемпион серии CART собирается выставить новую команду в Формуле-1

Чемпион серии CART и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти готов представить новую команду в чемпионате Формулы-1 в 2024 году. Об этом рассказал его отец Марио Андретти.

"Майкл подал заявку в ФИА, чтобы выставить новую команду Формулы-1 начиная с 2024 года. Его заявка, Andretti Global, обладает всеми ресурсами и отвечает всем требованиям. Он ждёт решения федерации", — написал Марио Андретти в своём "твиттере".

Напомним, в 2021 году Андретти пытался приобрести команду Формулы-1 "Заубер", выступающую в чемпионате под брендом "Альфа Ромео", однако переговоры не увенчались успехом.