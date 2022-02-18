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Чемпион серии CART собирается выставить новую команду в Формуле-1

Автоспорт
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Ранее он хотел купить уже существующую, но успехом это не увенчалось

Чемпион серии CART собирается выставить новую команду в Формуле-1

Новина українською

Чемпион серии CART и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти готов представить новую команду в чемпионате Формулы-1 в 2024 году. Об этом рассказал его отец Марио Андретти.

"Майкл подал заявку в ФИА, чтобы выставить новую команду Формулы-1 начиная с 2024 года. Его заявка, Andretti Global, обладает всеми ресурсами и отвечает всем требованиям. Он ждёт решения федерации", — написал Марио Андретти в своём "твиттере".

Напомним, в 2021 году Андретти пытался приобрести команду Формулы-1 "Заубер", выступающую в чемпионате под брендом "Альфа Ромео", однако переговоры не увенчались успехом.

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В статье: формула-1
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