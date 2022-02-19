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Льюис Хэмилтон: Я ни на кого не держу зла

Автоспорт
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Очень достойная позиция

Льюис Хэмилтон: Я ни на кого не держу зла

фото - formula1.com

UA-Футбол
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Британский гонщик, пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал о своих воспоминаниях от решающей гонки сезона 2021 года Гран-при Абу-Даби. Его слова в своем Твиттере цитирует Адам Купер:

"Происходящее не имеет никакого отношения к Максу. Макс только сделал то, что сделал бы гонщик, оказавшийся в такой ситуации. Он отличный соперник, и каких-то обид на него у меня нет. Я ни на кого не держу зла" – сказал он.

Напомним, что ранее "Ред-Булл" заявил о возможности заключения контракта с "Порше".

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В статье: Льюис Хэмилтон
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