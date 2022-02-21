Вольф: Мерседес не причастен к увольнению Маси

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф рассказал, что его команда не причастна к увольнению гоночного директора ФИА Майкла Маси.

"Связь между нашей жалобой и чьим-либо уходом из ФИА не соответствует действительности. Я не знаю, откуда взялись эти обвинения.

Тем не менее, изменения в ФИА были необходимыми, поскольку результат омрачил в остальном отличный сезон. Я считаю, что теперь, когда задействовано пять или шесть человек, стало намного лучше", — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

Ранее Вольф рассказал, что решение 37-летнего гонщика команды Льюиса Хэмилтона не уходить из Формулы-1 не связано с отстранением Маси с поста гоночного директора ФИА.