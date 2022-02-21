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Хэмилтон: Мне не терпится увидеть результаты отчета Гран-при Абу-Даби
Льюис хочет посмотреть на свои ошибки
фото - formula1.com
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон надеется, что отчёт ФИА о расследовании Гран-при Абу-Даби будет обнародован.
"Я не видел этого отчёта. Не думал, что он уже вышел — но мне не терпится увидеть его результаты, и я надеюсь, что все смогут ознакомиться с ним и, возможно, лучше всё понять. Я думаю, что в этой ситуации, как и в любой другой, нужно понять, где мы ошиблись, чтобы двигаться вперёд в позитивном ключе", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Напомним, по окончании скандальной гонки Грани-при Абу-Даби минувшего сезона в прессе не раз сообщалось, что Хэмилтон может покинуть "Королевские гонки" из-за недовольства действиями гоночного директора ФИА Майкла Маси, предпринятыми специалистом во время заезда.
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