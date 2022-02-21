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Альпин представила новый болид на сезон-2022
Машина получила индекс A522
Фото: Твиттер Альпин
Французская команда "Альпин" представила болид на сезон-2022. Новая машина получила индекс A522.
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
Presenting your #A522#A522Launch pic.twitter.com/2uoK5nv1ow— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 21, 2022
В прошлом году "Альпин" занял пятое место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.
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