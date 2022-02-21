Альпин представила новый болид на сезон-2022

Французская команда "Альпин" представила болид на сезон-2022. Новая машина получила индекс A522.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В прошлом году "Альпин" занял пятое место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон, состав пилотов в сезоне-2022 останется неизменным.