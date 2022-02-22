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Тото Вольфф: У пилотов Мерседеса всегда были равные возможности
Болиды у гонщиков тоже одинаковые
Руководитель команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольф заявил, что в пилотов команды равные возможности.
"У нас никогда не было какого бы то ни было разделения. У пилотов "Мерседеса" всегда были равные возможности и одна и та же машина. В этом году с нами будет Джордж — подающая надежды звезда, а также лучший гонщик Формулы-1 за всю историю. Это интересная ситуация, но, очевидно, это то, чему мы постараемся придать такое направление, которое в итоге окажет положительное влияние на развитие автомобиля и сделает нас конкурентоспособными", — приводит слова Вольфа PlanetF1.
Ранее Вольф рассказал, что его команда не повлияла на уход Майкла Масси из Формулы-1.
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