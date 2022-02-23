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Ферстаппен провел первый заезд на новом болиде Ред Булл

Автоспорт
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Ферстаппен провел первый заезд на новом болиде Ред Булл

фото - formula1.com

Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" опубликовала видеоролик, на котором новоиспечённый чемпион Формулы-1, голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен совершил первый заезд за рулём нового автомобиля команды RB18. Речь идёт о шейкдауне на трассе "Сильверстоун" за несколько дней до старта тестов Формулы-1 в Барселоне. Соответствующая видеозапись была размещена на канале "Ред Булл" в YouTube.

Напомним, "Ред Булл" занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошедшего сезона Формулы-1.

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В статье: формула-1 Ред Булл
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