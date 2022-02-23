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Ландо Норрис показал лучший результат в первый день предсезонных тестов Формулы-1
Хэмилтон попал в топ-5
фото - motorsport.com
Завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. По его итогам лучший результат показал пилот "Макларена" Ландо Норрис, который использовал шины С4. У Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") пятое время. Макс Ферстаппен финишировал 9-м ("Ред Булл").
Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.
Первые день.
1. Ландо Норрис ("Макларен") — 1:19.568. (С4, 103 круга).
2. Шарль Леклер ("Феррари") + 0.597 (С3, 80).
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0.848 (С3, 73).
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.216 (C3, 77).
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1.361 (С3, 50).
6. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1.708 (С3, 52).
7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2.070 (C3, 43).
8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +2.178 (C3, 54).
9. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +2.678 (C2, 80).
10. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +3.004 (С3, 23).
11. Александер Албон ("Уильямс") +3.192 (С3, 66).
12. Мик Шумахер ("Хаас") +3.394 (С3, 23).
13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +3.759 (С3, 67).
14. Николас Латифи ("Уильямс") +3.811 (С3,66).
15. Никита Мазепин ("Хаас") +4.937 (С2, 20).
16. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +6.341 (С3, 9).
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