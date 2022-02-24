Феттель объявил о бойкоте Гран-при России из-за начала войны в Украине

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель в комментарии порталу The Race сообщил, что после военного вторжения России в Украину не станет принимать участие в Гран-при России.

"Утренние новости меня потрясли. Ужасно, что такое происходит.

Если посмотреть на календарь, то там есть гонка в России. У меня такое мнение: я не должен туда ехать и не поеду. Неправильно гоняться в этой стране.

Думаю, свое решение я уже принял", - сказал гонщик команды Астон Мартин.

Российские оккупанты атаковали Украину утром в четверг, 24 февраля.

Согласно данным МВД Украины, военные действия и обстрелы коснулись 17 областей Украины, Россия нанесла более 30 ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам.