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Феттель объявил о бойкоте Гран-при России из-за начала войны в Украине
Уважение немцу
фото - f1-world.ru
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель в комментарии порталу The Race сообщил, что после военного вторжения России в Украину не станет принимать участие в Гран-при России.
"Утренние новости меня потрясли. Ужасно, что такое происходит.
Если посмотреть на календарь, то там есть гонка в России. У меня такое мнение: я не должен туда ехать и не поеду. Неправильно гоняться в этой стране.
Думаю, свое решение я уже принял", - сказал гонщик команды Астон Мартин.
Российские оккупанты атаковали Украину утром в четверг, 24 февраля.
Согласно данным МВД Украины, военные действия и обстрелы коснулись 17 областей Украины, Россия нанесла более 30 ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам.
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