Двукратный чемпион Формулы-1: Более 7,5 миллиона детей в Украине под угрозой

Легендарный испанский гонщик Фернандо Алонсо отреагировал на объявленную Россией войну Украине.

«Более 7,5 миллиона детей в Украине под угрозой. Нужно немедленно прекратить огонь», - написал пилот Альпин.

En Ucrania, más de 7,5 millones de niños están en riesgo. El alto el fuego debe ser inmediato.https://t.co/4BGcKV32Ak pic.twitter.com/Creo0bXo86 — Fernando Alonso (@alo_oficial) February 24, 2022

Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву.

В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.