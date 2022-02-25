Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двукратный чемпион Формулы-1: Более 7,5 миллиона детей в Украине под угрозой
Фернандо Алонсо просит остановить войну
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный испанский гонщик Фернандо Алонсо отреагировал на объявленную Россией войну Украине.
«Более 7,5 миллиона детей в Украине под угрозой. Нужно немедленно прекратить огонь», - написал пилот Альпин.
En Ucrania, más de 7,5 millones de niños están en riesgo. El alto el fuego debe ser inmediato.https://t.co/4BGcKV32Ak pic.twitter.com/Creo0bXo86— Fernando Alonso (@alo_oficial) February 24, 2022
Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву.
В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
Популярное сейчас
- Виталий Кличко: Это кровавая война. Я буду драться
- Гасперини: Я спросил Малиновского, готов ли он играть, ведь его семья в Украине
- А жеребьевка когда? Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
- Альпин представила новый болид на сезон-2022
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО