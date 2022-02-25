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Двукратный чемпион Формулы-1: Более 7,5 миллиона детей в Украине под угрозой

Автоспорт
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Фернандо Алонсо просит остановить войну

Двукратный чемпион Формулы-1: Более 7,5 миллиона детей в Украине под угрозой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный испанский гонщик Фернандо Алонсо отреагировал на объявленную Россией войну Украине.

«Более 7,5 миллиона детей в Украине под угрозой. Нужно немедленно прекратить огонь», - написал пилот Альпин.

Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву.

В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: война с Россией Фернандо Алонсо
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