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"Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине". Формула-1 отменила проведение Гран-при России

Автоспорт
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"Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине". Формула-1 отменила проведение Гран-при России

фото - F1

Новина українською

Формула-1 на официальном уровне сообщила об исключении Гран-при России из календаря чемпионата после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины.

«Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации.

Команды, ФИА и Формула-1 обсудили позицию нашего спорта и вместе с нашими акционерами пришли к заключению, что в нынешних обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно», - говорится в заявлении главной гоночной серии мира.

Гран-при Формулы-1 в России должно было пройти 23-25 сентября в Сочи.

Напомним, утром 24 февраля Россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву.

В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: формула-1 война с Россией
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