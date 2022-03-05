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Команда Ф1 Хаас расторгла контракт с Никитой Мазепиным и титульным спонсором Уралкалием

Автоспорт
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Команда Ф1 Хаас расторгла контракт с Никитой Мазепиным и титульным спонсором Уралкалием

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Хаас" объявила о немедленном расторжении контракта с русским гонщиком Никитой Мазепиным, а также с компанией-спонсором "Уралкалий", возглавляемой его отцом Дмитрием Мазепиным:

"Команда "Хаас Ф1" решила немедленно расторгнуть титульное спонсорство с "Уралкалием" и гонщиком Никитой Мазепиным. Как и остальные представители сообщества Формулы-1, команда шокирована и огорчена вторжением в Украину и надеется на скорое и мирное разрешение конфликта".

По информации RTL, личный спонсор другого пилота, немца Мика Шумахера – компания "1&1" – поставила команде ультиматум: либо "Хаас" разрывает отношения с "Уралкалием", либо уходит "1&1".

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В статье: формула-1 Мик Шумахер Хаас Никита Мазепин
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