Команда Ф1 Хаас расторгла контракт с Никитой Мазепиным и титульным спонсором Уралкалием

Команда Формулы-1 "Хаас" объявила о немедленном расторжении контракта с русским гонщиком Никитой Мазепиным, а также с компанией-спонсором "Уралкалий", возглавляемой его отцом Дмитрием Мазепиным:

"Команда "Хаас Ф1" решила немедленно расторгнуть титульное спонсорство с "Уралкалием" и гонщиком Никитой Мазепиным. Как и остальные представители сообщества Формулы-1, команда шокирована и огорчена вторжением в Украину и надеется на скорое и мирное разрешение конфликта".

По информации RTL, личный спонсор другого пилота, немца Мика Шумахера – компания "1&1" – поставила команде ультиматум: либо "Хаас" разрывает отношения с "Уралкалием", либо уходит "1&1".