Льюис Хэмилтон: Мы не самые быстрые. Мы сейчас не лучшие

Пилот "Мерседес Петронас" сэр Льюис Хэмилтон рассказал об обеспокоенности скоростью своего болида и конкуренцией за чемпионство Формулы-1 в этом сезоне. Когда его спросили о шансах на победу в этом сезоне, он ответил:

"Сейчас слишком рано, чтобы думать о чемпионстве, но сейчас я не думаю, что мы способны побороться за победы.

Мы не самые быстрые. "Феррари" выглядят самыми быстрыми, потом наверное "Ред Булл", и уже потом мы или "МакЛарен". Мы сейчас не лучшие".

В этом сезоне сэр Льюис Хэмилтон имеет шансы стать рекордсменом по количеству титулов Формулы-1. Сейчас у него семь чемпионств.