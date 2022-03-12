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Льюис Хэмилтон: Мы не самые быстрые. Мы сейчас не лучшие
Семикратный чемпион Формулы-1 о шансах Мерседеса на титул
Фото: Sky Sports
Пилот "Мерседес Петронас" сэр Льюис Хэмилтон рассказал об обеспокоенности скоростью своего болида и конкуренцией за чемпионство Формулы-1 в этом сезоне. Когда его спросили о шансах на победу в этом сезоне, он ответил:
"Сейчас слишком рано, чтобы думать о чемпионстве, но сейчас я не думаю, что мы способны побороться за победы.
Мы не самые быстрые. "Феррари" выглядят самыми быстрыми, потом наверное "Ред Булл", и уже потом мы или "МакЛарен". Мы сейчас не лучшие".
В этом сезоне сэр Льюис Хэмилтон имеет шансы стать рекордсменом по количеству титулов Формулы-1. Сейчас у него семь чемпионств.
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