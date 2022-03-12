Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Чемпион Ферстаппен выглядит фаворитом предстоящего сезона
Ред Булл может забрать второй титул подряд
Фото: Oracle Red Bull Racing
В последний день подготовительных испытаний перед стартом сезона Макс Ферстаппен установил лучшее время прохождения круга – 1:31:72. Пилот "Ред Булл" стал чемпионом в прошлом сезоне.
Второй результат по времени сделал гонщик "Феррари" Чарльз Леклер, также считающийся одним из фаворитов предстоящего сезона. Сам Льюис Хэмилтон называл итальянскую команду самой быстрой, а уже потом "Ред Булл".
Лучшие результаты прохождения круга таковы:
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") 1:31.72;
Чарльз Леклер ("Феррари") +0.695;
Фернандо Алонсо ("Алпайн") +0.978;
Джордж Расселл ("Мерседес") +1.039;
Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1.265;
Юки Цунода ("Альфа Таури") +1.282;
Серхио Перез ("Ред Булл") +1.385;
Мик Шумахер ("Хаас") +1.431;
Ландо Норрис ("МакЛарен") +1.471;
Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +2.101;
Чжоу Гуаньюй ("Альфа Таури") +2.239;
Пьер Гасли ("Альфа Таури") +3.145;
Карлос Саинц ("Феррари") +3.185;
Александр Альбон ("Уильямс") +3.451;
Николас Латифи ("Уильямс") +3.914;
Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +4.309;
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +4.497;
Кевин Магнуссен ("Хаас") +6.896.
Популярное сейчас
- В российской армии легализировали мародерство
- ВСУ отступили из Волновахи
- Российские оккупанты выпустили по городу под Киевом 8 ракет. Аэропорт полностью уничтожен
- Ф1 отозвала телеконтракт из россии. В стране-агрессоре больше не будут показывать королевские гонки
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО