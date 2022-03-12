Формула-1. Чемпион Ферстаппен выглядит фаворитом предстоящего сезона

В последний день подготовительных испытаний перед стартом сезона Макс Ферстаппен установил лучшее время прохождения круга – 1:31:72. Пилот "Ред Булл" стал чемпионом в прошлом сезоне.

Второй результат по времени сделал гонщик "Феррари" Чарльз Леклер, также считающийся одним из фаворитов предстоящего сезона. Сам Льюис Хэмилтон называл итальянскую команду самой быстрой, а уже потом "Ред Булл".

Лучшие результаты прохождения круга таковы:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") 1:31.72;

Чарльз Леклер ("Феррари") +0.695;

Фернандо Алонсо ("Алпайн") +0.978;

Джордж Расселл ("Мерседес") +1.039;

Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1.265;

Юки Цунода ("Альфа Таури") +1.282;

Серхио Перез ("Ред Булл") +1.385;

Мик Шумахер ("Хаас") +1.431;

Ландо Норрис ("МакЛарен") +1.471;

Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +2.101;

Чжоу Гуаньюй ("Альфа Таури") +2.239;

Пьер Гасли ("Альфа Таури") +3.145;

Карлос Саинц ("Феррари") +3.185;

Александр Альбон ("Уильямс") +3.451;

Николас Латифи ("Уильямс") +3.914;

Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +4.309;

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +4.497;

Кевин Магнуссен ("Хаас") +6.896.