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Феттель поддержал Украину
Он изменил дизайн шлема
фото - f1-world.ru
Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель поддержал Украину в войне с россией. Пилот окрасил свой шлем в сине-желтые цвета.
"Лучше бы я не придумывал этот дизайн, потому что в этом не было необходимости. Это сильный знак, чтобы просто показать поддержку. Все гонщики собрались вместе в среду, и мы решили использовать эту возможность, чтобы показать, что мы едины и занимаем конкретную позицию.
Это ужасно, что происходит. Это похоже на кошмар, а мы никак не можем проснуться, и именно по этой простой причине дизайн моего шлема довольно прост, но эффективен, и я решил пойти этим путём", — приводит слова Феттеля Motorsport.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Феттель занял 12-е место. В активе немца было 43 очка.
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