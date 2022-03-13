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Экс-пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон назвал одного из главных фаворитов сезона

Автоспорт
(1 голосов)

По его мнению, это Ред Булл

Экс-пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон назвал одного из главных фаворитов сезона

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Экс-пилоты Формулы-1 Мартин Брандл и Энтони Дэвидсон выразили мнение, что австрийская команда "Ред Булл" смотрелась лучше всех в ходе предсезонных тестов "Королевских гонок".

"Ред Булл" в моём представлении стал явным фаворитом. У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что их аэродинамический пакет сыграет важную роль. Те обновления, которые они внесли в автомобиль, внезапно сделали его лучше", — приводит слова Брандла Sky Sports.

Схожего мнения придерживается и Дэвидсон:

"Они что-то нашли, и теперь машина выглядит на трассе очень хорошо".

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В статье: формула-1 Ред Булл
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