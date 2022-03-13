Ферстаппен: Приятно видеть, что Феррари стабильно быстрые

Пилот "Ред Булл" и прошлогодний чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен оценил результаты команды "Феррари" по итогам предсезонных тестов:

"Сложно сказать какая команда является самой быстрой, но что примечательно, и что приятно видеть, это то, что "Феррари" стабильно быстрые. Значит у них надежная машина, которая дает результат без каких-либо проблем. Мы, конечно, посмотрим кто будет быстрейшим на следующей неделе, но "Феррари" провели очень хорошие тесты".

Также Ферстаппен добавил, что скептически относится к историям о проблемах в команде "Мерседес", и что ожидает увидеть её готовой на следующей неделе.

Открытие сезона и первая гонка Формулы-1 в этом году пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.