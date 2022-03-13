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Ферстаппен: Сейчас мы тестируем разные шины с прицелом на первый Гран-при
Гонщик заверил, что команда еще не показала свой максимум
фото - formula1.com
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мыслями о своём выступлении во вторых предсезонных тестах Формулы-1.
"Хорошо чувствовал болид, в том числе с точки зрения баланса, а это очень важно. Мы хорошо завершили тесты, что, безусловно, является положительным моментом. Новые детали, которые у нас сегодня были, работали как надо. За эти дни мы многое узнали о машине и сделали её быстрее – именно это и было нашей целью.
Сейчас мы тестируем разные шины с прицелом на первый Гран-при, который состоится уже на следующей неделе. Вообще мне кажется, что в этом сезоне речь не обязательно будет идти о том, как выступит та или иная команда в первых трёх гонках, а о том, как быстро она сможет развиваться. Мы, как и другие, ещё не показали свой максимум. Нам ещё многое предстоит узнать об этой машине, поэтому мы должны продолжать набирать скорость в течение сезона и постоянно прогрессировать", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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