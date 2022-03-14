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Льюис Хэмилтон хочет сменить фамилию

Автоспорт
(1 голосов)

Неожиданное решение

Льюис Хэмилтон хочет сменить фамилию

Фото: Sky Sports

Новина українською

Пилот "Мерседеса", семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон намеревается сменить свою фамилию для выступлений в сезоне-2022, сообщает RacingNews365.

"Для моей семьи будет очень важно выиграть восьмой титул, это целый мир, и я действительно горжусь своей фамилией, Хэмилтон. Возможно, никто из вас не знает, но фамилия моей мамы — Ларбалестье, и я собираюсь сделать это частью моего имени. Не до конца понимаю идею того, что женщина теряет свою фамилию, когда люди женятся. Я очень хочу, чтобы фамилия моей мамы стала частью истории, как и фамилия Хэмилтон. Надеюсь, что скоро мы всё сделаем, может быть, не в этот уик-энд, но скоро", — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Пока неизвестно, идёт ли речь о смене фамилии или о варианте с двойной фамилией.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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