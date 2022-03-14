The Race опубликовал рейтинг команд Формулы-1 после предсезонных тестов

Издание The Race опубликовало рейтинг команд Формулы-1 после предсезонных тестов в Бахрейне. Согласно ему, самой быстрой командой стал "Ред Булл". "Феррари" расположился на втором месте, "Мерседес" — на третьем.

В расчёт брались не только времена на круге, но и анализ длинных отрезков, наблюдение за машинами на трассе, информация от команд, надёжность, километраж и другие факторы. Все три журналиста (Эдд Стро, Марк Хьюз и Скотт Митчелл) сошлись во мнении относительно первых четырёх позиций, но с середняками и аутсайдерами было сложнее. "Мы не хотели никого ставить пятым", – признались они.

Рейтинг машин "Ф-1" после тестов в Бахрейне:

1. "Ред Булл"

2. "Феррари"

3. "Мерседес"

4. "Макларен"

5. "Хаас"

6. "Астон Мартин"

7. "Альфа Таури"

8. "Альпин"

9. "Альфа Ромео"

10. "Уильямс"