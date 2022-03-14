УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. The Race опубликовал рейтинг команд Формулы-1 после предсезонных тестов
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Race опубликовал рейтинг команд Формулы-1 после предсезонных тестов

Автоспорт
(1 голосов)

Мерседес замкнул тройку

The Race опубликовал рейтинг команд Формулы-1 после предсезонных тестов

фото - twitter.com

Новина українською

Издание The Race опубликовало рейтинг команд Формулы-1 после предсезонных тестов в Бахрейне. Согласно ему, самой быстрой командой стал "Ред Булл". "Феррари" расположился на втором месте, "Мерседес" — на третьем.

В расчёт брались не только времена на круге, но и анализ длинных отрезков, наблюдение за машинами на трассе, информация от команд, надёжность, километраж и другие факторы. Все три журналиста (Эдд Стро, Марк Хьюз и Скотт Митчелл) сошлись во мнении относительно первых четырёх позиций, но с середняками и аутсайдерами было сложнее. "Мы не хотели никого ставить пятым", – признались они.

Рейтинг машин "Ф-1" после тестов в Бахрейне:

1. "Ред Булл"
2. "Феррари"
3. "Мерседес"
4. "Макларен"
5. "Хаас"
6. "Астон Мартин"
7. "Альфа Таури"
8. "Альпин"
9. "Альфа Ромео"
10. "Уильямс"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ред Булл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...