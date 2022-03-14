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The Race опубликовал рейтинг команд Формулы-1 после предсезонных тестов
Мерседес замкнул тройку
фото - twitter.com
Издание The Race опубликовало рейтинг команд Формулы-1 после предсезонных тестов в Бахрейне. Согласно ему, самой быстрой командой стал "Ред Булл". "Феррари" расположился на втором месте, "Мерседес" — на третьем.
В расчёт брались не только времена на круге, но и анализ длинных отрезков, наблюдение за машинами на трассе, информация от команд, надёжность, километраж и другие факторы. Все три журналиста (Эдд Стро, Марк Хьюз и Скотт Митчелл) сошлись во мнении относительно первых четырёх позиций, но с середняками и аутсайдерами было сложнее. "Мы не хотели никого ставить пятым", – признались они.
Рейтинг машин "Ф-1" после тестов в Бахрейне:
1. "Ред Булл"
2. "Феррари"
3. "Мерседес"
4. "Макларен"
5. "Хаас"
6. "Астон Мартин"
7. "Альфа Таури"
8. "Альпин"
9. "Альфа Ромео"
10. "Уильямс"
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