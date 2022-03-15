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Формула-1 уже нашла замену этапу в россии

Автоспорт
(1 голосов)

Гран-при Германии может вернуться в календарь

Формула-1 уже нашла замену этапу в россии

фото - twitter.com

Новина українською

Экс-гонщик Кристиан Даннер рассказал, что автодром Хоккенхаймринг начал переговоры с Формулой-1 по поводу своего возвращения в календарь чемпионата.

"Была предпринята инициатива, чтобы вернуть Гран-при в Германию. В Имоле была огромная скидка и трёхлетний контракт. Это то, что мы хотим получить в Германии", — приводит слова Даннера GPFans.

Тем не менее, сообщается, что трасса на 99 процентов принадлежит компании NR Holding, которая связана с российским фармацевтическим миллиардером Виктором Харитониным.

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В статье: Гран-при Хккенхаймринг
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