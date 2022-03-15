Формула-1 уже нашла замену этапу в россии

Экс-гонщик Кристиан Даннер рассказал, что автодром Хоккенхаймринг начал переговоры с Формулой-1 по поводу своего возвращения в календарь чемпионата.

"Была предпринята инициатива, чтобы вернуть Гран-при в Германию. В Имоле была огромная скидка и трёхлетний контракт. Это то, что мы хотим получить в Германии", — приводит слова Даннера GPFans.

Тем не менее, сообщается, что трасса на 99 процентов принадлежит компании NR Holding, которая связана с российским фармацевтическим миллиардером Виктором Харитониным.