Макс Ферстаппен: Предстоящий сезон Формулы-1 - это совершенно новая эра для спорта

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

"Мы многому научились на тестах в Барселоне и Бахрейне, а теперь я рад переключиться на гонки. Это совершенно новая эра для спорта, и случиться может всякое. Сейчас всё так в новинку, что в первой гонке сезона наверняка будет много неизвестного. Я с нетерпением жду возможности сравнить наш уровень с другими командами", — приводит слова Ферстаппена F1i.

Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона "Королевских гонок". В решающей гонке Гран-при Абу-Даби голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.