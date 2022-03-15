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Макс Ферстаппен: Предстоящий сезон Формулы-1 - это совершенно новая эра для спорта

Автоспорт
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Макс рассказал о своих ожиданиях

Макс Ферстаппен: Предстоящий сезон Формулы-1 - это совершенно новая эра для спорта

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

"Мы многому научились на тестах в Барселоне и Бахрейне, а теперь я рад переключиться на гонки. Это совершенно новая эра для спорта, и случиться может всякое. Сейчас всё так в новинку, что в первой гонке сезона наверняка будет много неизвестного. Я с нетерпением жду возможности сравнить наш уровень с другими командами", — приводит слова Ферстаппена F1i.

Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона "Королевских гонок". В решающей гонке Гран-при Абу-Даби голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

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В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
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