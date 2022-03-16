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Названы кандидаты на пост руководителя Астон Мартин
Бывший менеджер Альфа Таури может снова приступить к работе
"Астон Мартин" предлагал бывшему менеджеру "Альфа Таури" Грэму Уотсону стать руководителем своей команды, однако он ответил отказом. Об этом сообщает Formule1.
"Сначала я подумал, что кто-то надо мной подшутил. Моя жена спросила, когда я на мгновение замолчал: "Что происходит?" Я ответил: "Они хотят, чтобы я стал директором команды "Астон Мартин".
Попросив некоторое время на обдумывание предложения, Уотсон в итоге решил его не принимать.
Он объяснил, что в работе директора команды очень много политики, что это часть Формулы-1, которой он не считает нужным управлять.
"Боссу команды иногда приходится немного искажать правду, быть очень политичным. А я, честно говоря, не такой. Я новозеландец, довольно прямолинеен и говорю то, что у меня на уме", — сказал Уотсон.
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