Даниэль Риккардо сможет участвовать в Гран-при Бахрейна

Австралийский гонщик команды Формулы-1 "Макларен" Даниэль Риккардо сможет выступить на Гран-при Бахрейна, пишет пресс-служба команды.

"Команда "Макларен" может подтвердить, что после положительного результата теста на коронавирус на прошлой неделе Даниэль сдал ряд отрицательных тестов и, следовательно, сможет вернуться в паддок в четверг и будет готов к участию в Гран-при Бахрейна в эти выходные.

Состояние Даниэля улучшалось с каждым днём, поскольку он продолжал лечение, находясь в самоизоляции в соответствии с местными правилами в Бахрейне", — гласит заявление команды.

Напомним, Риккардо пропустил все три тестовых дня в Бахрейне, за рулём болида команды всё это время выступал Ландо Норрис.