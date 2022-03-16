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Даниэль Риккардо сможет участвовать в Гран-при Бахрейна
Состояние пилота улучшилось
фото - F1
Австралийский гонщик команды Формулы-1 "Макларен" Даниэль Риккардо сможет выступить на Гран-при Бахрейна, пишет пресс-служба команды.
"Команда "Макларен" может подтвердить, что после положительного результата теста на коронавирус на прошлой неделе Даниэль сдал ряд отрицательных тестов и, следовательно, сможет вернуться в паддок в четверг и будет готов к участию в Гран-при Бахрейна в эти выходные.
Состояние Даниэля улучшалось с каждым днём, поскольку он продолжал лечение, находясь в самоизоляции в соответствии с местными правилами в Бахрейне", — гласит заявление команды.
Напомним, Риккардо пропустил все три тестовых дня в Бахрейне, за рулём болида команды всё это время выступал Ландо Норрис.
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