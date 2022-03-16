ФИА разрешила использовать Мерседесу новые зеркала

Технические стюарды ФИА после длительного обсуждения подтвердили решение признать новые зеркала заднего вида "Мерседеса" пригодными для использования в гонках.

Ранее руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто призвал запретить инновацию, использованную в новой машине "Мерседеса":

"Мерседес" при разработке болида специально сделал крепления зеркал такой формы, в будущем это нужно запретить. Иначе мы придём к тому, что простые зеркала внешне начнут напоминать космический корабль".

Напомним, "Мерседес" стал лучшим по количеству пройденных кругов на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне.