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ФИА разрешила использовать Мерседесу новые зеркала
После длительного обсуждения компания дала добро
фото - twitter.com
Технические стюарды ФИА после длительного обсуждения подтвердили решение признать новые зеркала заднего вида "Мерседеса" пригодными для использования в гонках.
Ранее руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто призвал запретить инновацию, использованную в новой машине "Мерседеса":
"Мерседес" при разработке болида специально сделал крепления зеркал такой формы, в будущем это нужно запретить. Иначе мы придём к тому, что простые зеркала внешне начнут напоминать космический корабль".
Напомним, "Мерседес" стал лучшим по количеству пройденных кругов на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне.
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