УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. ФИА разрешила использовать Мерседесу новые зеркала
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИА разрешила использовать Мерседесу новые зеркала

Автоспорт
(1 голосов)

После длительного обсуждения компания дала добро

ФИА разрешила использовать Мерседесу новые зеркала

фото - twitter.com

Новина українською

Технические стюарды ФИА после длительного обсуждения подтвердили решение признать новые зеркала заднего вида "Мерседеса" пригодными для использования в гонках.

Ранее руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто призвал запретить инновацию, использованную в новой машине "Мерседеса":

"Мерседес" при разработке болида специально сделал крепления зеркал такой формы, в будущем это нужно запретить. Иначе мы придём к тому, что простые зеркала внешне начнут напоминать космический корабль".

Напомним, "Мерседес" стал лучшим по количеству пройденных кругов на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...