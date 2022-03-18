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Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй тренировки Гран-при Бахрейна

Автоспорт
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Хэмилтон не попал в топ-3

Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй тренировки Гран-при Бахрейна

фото - formula1.com

Новина українською

В Сахире завершилась вторая свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. На втором месте расположился гонщик "Феррари" Шарль Леклер, топ-3 замкнул ещё один представитель "Феррари" Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион "Королевских гонок" Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" продемонстрировал девятый результат.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.31,936.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,087.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,584.
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,593.
5. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,941.
6. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,015.
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,022.
8. Мик Шумахер ("Хаас") +1,149.
9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,208.
10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,247.
11. Ландо Норрис ("Макларен") +1,344.
12. Эстебан Окон ("Альпин") +1,424.
13. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,685.
14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,853.
15. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,017.
16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +2,022.
17. Нико Хюлькенберг ("Астон Мартин") +2,125.
18. Даниэль Риккардо ("Макларен") +2,230.
19. Николас Латифи ("Уильямс") +2,550.
20. Алекс Албон ("Уильямс") – +2,799.

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В статье: Макс Ферстаппен
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