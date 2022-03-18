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Ферстаппен: Феррари сильно атакует и очень близка к нам

Автоспорт
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Макс восхищен болидом итальянской команды

Ферстаппен: Феррари сильно атакует и очень близка к нам

Фото: Oracle Red Bull Racing

Новина українською

Пилот "Ред Булл", чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок первого этапа чемпионата мира 2022 года Гран-при Бахрейна.

"Ощущения от машины сегодня были хорошими. У нас был плавный день, я доволен, и мы также попробовали ряд вещей — похоже, они сработали. Вы можете видеть, что "Феррари" сильно атакует и очень близка к нам, что восхищает. Но нам ещё нужно подождать и посмотреть, какие у кого были режимы моторов, ведь никто ещё не выдавал квалификационный режим — думаю, все могут выжать намного больше.

Хорошо видеть, что команды в целом ближе друг к другу. Все хотят видеть именно это, и я думаю, что с течением времени команды будут расположены ещё плотнее", — цитирует Ферстаппена официальный сайт команды.

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В статье: Макс Ферстаппен
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