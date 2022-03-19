УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гран-при Бахрейна. Шарль Леклер одержал победу в квалификации и шокировал болельщиков
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гран-при Бахрейна. Шарль Леклер одержал победу в квалификации и шокировал болельщиков

Автоспорт
(1 голосов)

Команда показала впечатляющие результаты

Гран-при Бахрейна. Шарль Леклер одержал победу в квалификации и шокировал болельщиков

Фото: Твиттер Феррари

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу в квалификации Гран-при Бахрейна. Второе место по итогам заезда занял действующий чемпион мира, гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Леклера Карлос Сайнс.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым, его напарник Джордж Расселл — девятым.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.30,558.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,123.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,129.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,363.
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,680.
6. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,002.
7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,250.
8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,637.
9. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,658.
10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,780.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...