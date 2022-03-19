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Гран-при Бахрейна. Шарль Леклер одержал победу в квалификации и шокировал болельщиков
Команда показала впечатляющие результаты
Фото: Твиттер Феррари
Пилот "Феррари" Шарль Леклер одержал победу в квалификации Гран-при Бахрейна. Второе место по итогам заезда занял действующий чемпион мира, гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Леклера Карлос Сайнс.
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым, его напарник Джордж Расселл — девятым.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.30,558.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,123.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,129.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,363.
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,680.
6. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,002.
7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,250.
8. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,637.
9. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,658.
10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,780.
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