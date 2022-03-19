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ФИА признала ошибку в решающей гонке за чемпионство в Формуле-1 прошлого сезона

Автоспорт
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Человеческий фактор отнял титул у Хэмилтона

ФИА признала ошибку в решающей гонке за чемпионство в Формуле-1 прошлого сезона

Фото: Motorsport.com

UA-Футбол
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ФИА (Международная автомобильная федерация) выпустила отчет о финальной гонке прошлого сезона – Гран-При Абу-Даби – в котором признала ошибку в решениях гоночного директора Майкла Маси. В нем решения Маси названы "человеческим фактором", однако организация считает, что он действовал "из добрых побуждений", и поэтому результат останется в силе.

Также ФИА утверждает, что на принятие решений "негативно повлияли" коммуникации между гоночным директором и руководителями команд "Мерседес" и "Ред Булл" - Тото Вольффом и Кристианом Хорнером соответственно.

Также в отчете сказано о том, что в правила были внесены изменения для большей ясности. Была введена система виртуального контроля за гонкой. Ранее сообщалось о том, что Майкл Маси был уволен с должности гоночного директора, и что его обязанности теперь разделены между двумя людьми: Эдуардо Фрейтасом и Нильсом Виттихом.

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В статье: формула-1 Мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Гран-при Абу-Даби ФИА
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