Хэмилтон: Парни впереди нас в другой лиге

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Поул-позишен завоевал пилот "Феррари" Шарль Леклер.

"Я не говорю, что чувствую облегчение после четвёртого места. В целом, я действительно доволен сегодняшним днём после того, где мы были в последние две недели. Пилотирование машины было в некотором роде кошмаром, но мы продолжали работать, я горжусь всеми.

Парни впереди нас в другой лиге. В целом я доволен тем, где мы находимся. Это не первый ряд, но мы внесём улучшения. Эти парни ("Ред Булл" и "Феррари". — Прим. "Чемпионата") уедут вперёд, мы с ними не боремся, моё сражение с парнями позади нас. Их скорость немного выше, чем у нас", — приводит слова Хэмилтона BBC.