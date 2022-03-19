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Хэмилтон: Парни впереди нас в другой лиге

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Льюис прокомментировал результаты квалификации

Хэмилтон: Парни впереди нас в другой лиге

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Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Поул-позишен завоевал пилот "Феррари" Шарль Леклер.

"Я не говорю, что чувствую облегчение после четвёртого места. В целом, я действительно доволен сегодняшним днём после того, где мы были в последние две недели. Пилотирование машины было в некотором роде кошмаром, но мы продолжали работать, я горжусь всеми.

Парни впереди нас в другой лиге. В целом я доволен тем, где мы находимся. Это не первый ряд, но мы внесём улучшения. Эти парни ("Ред Булл" и "Феррари". — Прим. "Чемпионата") уедут вперёд, мы с ними не боремся, моё сражение с парнями позади нас. Их скорость немного выше, чем у нас", — приводит слова Хэмилтона BBC.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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