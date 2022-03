Пилот Ф1 покрасил шлем в цвета флага Украины. Фото

Французский пилот Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду "Альфа-Таури", представил новый дизайн своего шлема в цветах флага Украины. Также сверху он поместил на него фразу "No to war" – "Нет войне".

В своем обращении он призвал помочь украинским детям, чьим жизням угрожает опасность, и которые нуждаются в помощи. Гасли написал "За Мир. За Солидарность. За Украину".

Француз выступает в Формуле-1 с 2017 года. За это время он был частью команд "Торо Россо", "Ред Булл" и "Альфа-Таури". За карьеру у Гасли 1 победа и 3 подиума в Гран-При.

For Peace

For Solidarity

For Ukraine ????????



The conflict in #Ukraine is threatening children's lives, many of whom need help to get to safety urgently. They need our support. Join me in helping #UNICEF to protect more children ???? link in bio https://t.co/ZFGZqyccit pic.twitter.com/o5KjFBMTI6